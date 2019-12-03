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Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?
6 saat önce
Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906’ya yükseldi.
Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906'ya yükseldi.
Türk Tabipler Birliği (TTB) 2012-2019 yıllarında yurt dışında çalışabilmek için sicil verisi isteyen hekimlerin sayısını açıkladı. Veriler, son 8 yılda Türkiye'de çalışmak istemeyen hekim sayısının sistematik biçimde arttığını ortaya koydu.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:57
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