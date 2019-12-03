Son Dakika Haberleri: Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?
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Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?

6 saat önce

Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906’ya yükseldi.

Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat arttı: Doktorlar 'kaçıyor' mu?, System.String[]

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Meslektaşlarımız Türkiye'yi artık 'hekimlik yapılamaz' nitelikte buluyor


Türk Tabipleri Birliği (TTB)


Yurt dışında çalışmak isteyen hekim sayısı son yedi yılda 15 kat artarak 906'ya yükseldi.


Türk Tabipler Birliği (TTB) 2012-2019 yıllarında yurt dışında çalışabilmek için sicil verisi isteyen hekimlerin sayısını açıkladı. Veriler, son 8 yılda Türkiye'de çalışmak istemeyen hekim sayısının sistematik biçimde arttığını ortaya koydu.

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Türk Tabipleri Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:57 
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