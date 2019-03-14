Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Devlet Burslu 2 Bin 674 Öğrenci Eğitim Görüyor

Yurt Dışında Devlet Burslu 2 Bin 674 Öğrenci Eğitim Görüyor

1 saat önce

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Şubat itibarıyla yurt dışında, devlet bursuyla 2 bin 674 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı.

Yurt Dışında Devlet Burslu 2 Bin 674 Öğrenci Eğitim Görüyor, System.String[]
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8 Şubat itibarıyla yurt dışında, devlet bursuyla 2 bin 674 öğrencinin eğitim gördüğünü açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesini yanıtladı. Bakan Selçuk, lisansüstü (yüksek lisans, doktora ile yüksek lisans ve doktora) öğrenim görmek üzere yurt dışına, resmi burslu statüde öğrenci gönderildiğini bildirdi. İlgili kanun kapsamında öğrenim gören resmi burslu öğrencilerin öğrenim aşamalarına göre sayılarını da açıklayan Bakan Selçuk, yurt dışında değişik kategorilerde toplam 2 bin 674 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti. Bakan Selçuk, bunlardan 220'sinin dil eğitimi, bin 21'inin yüksek lisans, bin 420'sinin doktora, 13'ünün ise post doktora eğitimi aldığını açıkladı. Bakan Selçuk, ayrıca devlet tarafından burslu öğrenci yurt içi ve yurt dışı toplam öğrenci sayısının da 3 bin 550 olduğunu kaydetti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:56 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ziya Selçuk, Güncel
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