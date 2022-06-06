Yurt dışında ikamet eden Fransızlar, milletvekili seçiminin ilk turu için oy kullandı

Fransa'da 12 ve 19 Haziran'da düzenlenecek milletvekili genel seçimi için yurt dışında ikamet eden Fransızlar, ilk tur için oy kullanma işlemini hafta sonu tamamladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından açıklanan kesin olmayan sonuçlara göre, yaklaşık 150 milletvekili adayının yarıştığı yurt dışındaki 11 farklı seçim bölgesinde, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi "Renaissance" (Yeniden Doğuş) etrafında şekillenen "Ensemble" (Birlikte) adındaki ittifakın milletvekili adayları çoğunlukla en yüksek oy oranını toplayarak ikinci tura kaldı.

Eski Fransa Başbakanı Manuel Valls ilk turda elendi

8 farklı seçim bölgesinde en yüksek oy oranını toplayan Ensemble'nin İspanya, Portekiz, Andora ve Monako'yu kapsayan yurt dışı seçim bölgesinden milletvekili adayı olan eski Fransa Başbakanı Manuel Valls (2014-2016), seçimin ilk turunda elendi.

Valls, sonucun ardından resmi Twitter hesabını kapattı.

Çevreci ve sol partilerden oluşan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının adayları, ikinci tura kaldıkları 10 bölgeden 2'sinde en yüksek oy oranını aldı.

Nupes milletvekilleri adayları, ikinci turda Macron'u destekleyen isimlere karşı yarışacak.

Nupes ittifakının ikinci tura kalamadığı tek seçim bölgesi, Türkiye, Yunanistan, İsrail ve İtalya gibi Akdeniz ülkelerini kapsayan yurt dışı seçim bölgesi oldu. Burada, merkez sağ partisi Bağımsızlar ve Demokratlar Birliğinden (UDI) Meyer Habib, en yüksek oy oranıyla ikinci tura kaldı.

Hafta sonu oy kullananlar arasında, Fransa'nın Pasifik Okyanusu'ndaki deniz aşırı toprağı Fransız Polinezyası seçmeni de bulunuyor.

3 farklı seçim bölgesine ayrılan Fransız Polinezyası'nda, Ensemble milletvekilli adayları ikinci tura kaldı.

Yurt dışındaki oy işlemi

Yurt dışında yaşayan Fransızlar, bu yılki genel seçim için oylarını sandıkta vekalet vererek internet veya posta yoluyla kullanabiliyor.

Yurt dışında yaşayan Fransız vatandaşları, internet üzerinden, genel seçimin ilk turu için 27 Mayıs-1 Haziran'da oy kullandı.

Fransa'nın büyükelçilikleri ve konsolosluklarında oy kullanmak isteyenler, seçimin ilk turu için Amerika kıtası ve Karayipler'de 4 Haziran'da, diğer kıtalarda ise 5 Haziran'da sandık başına gitti.

Fransa'nın yurt dışında yaklaşık 1 milyon 444 bin Fransız kayıtlı seçmeni bulunuyor.

Fransa'da genel seçim

Fransa'daki yurt içi seçmenler, Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilini belirlemek için 12 ve 19 Haziran'da sandık başına gidecek.

İlk turda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılacak.

Seçimlerin 19 Haziran'da yapılacak ikinci turuna, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.

Seçimlerin sonucunda çoğunluk olan 289 milletvekili ve fazlasını alan parti hükümeti kurabilecek. Hiçbir parti bu sayıyı yakalayamazsa koalisyon kurulabilecek.

Genel seçimdeki ittifaklar

Bu yılki milletvekili genel seçimi için, Macron'un partisi Yeniden Doğuş etrafında, Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden de oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturulmuştu.

Öte yandan, Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) de kapsayan Nupes ittifakı kurulmuştu.