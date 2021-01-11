'Yurt dışında iş' vaadiyle 12 bin lira dolandırıldı - Son Dakika

'Yurt dışında iş' vaadiyle 12 bin lira dolandırıldı

Samsun'da bir kişi 'yurt dışında iş' vaadiyle 12 bin lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi 'yurt dışında iş' vaadiyle 12 bin lira dolandırıldı. Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Fazıl Ahmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir V.(33) kendisini yurt dışına götürüp burada iş vereceğini söyleyen Nihat M.'nin (45) tuzağına düşerek 12 bin lira para verip dolandırıldı. Kadir V. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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