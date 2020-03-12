Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı - Son Dakika

Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı

6 saat önce

Samsun'da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı, System.String[]

Samsun'da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, çocuk sayıda kişi bir kişinin Kazakistan'da inşaatlarda çalışmak üzere kendilerini yurt dışına götürmek vaadiyle dolandırdıklarını iddia ederek polis şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada dolandırıcılık olayını U.Ş.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. U.Ş. Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından bugün İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. U.Ş. suçlamaları kabul etmeyip projeleri olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:58 Kaynak: İHA
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