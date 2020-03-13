Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi adliyede - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi adliyede - Son Dakika

Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi adliyede

7 saat önce

Samsun'da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.

Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık şüphelisi adliyede, System.String[]

Samsun'da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, çok sayıda kişi bir kişinin Kazakistan'da inşaatlarda çalışmak üzere kendilerini yurt dışına götürmek vaadiyle dolandırdıklarını iddia ederek polise şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada dolandırıcılık olayını U.Ş.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. U.Ş., Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından dün İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan U.Ş. Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kazakistan, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:26 Kaynak: İHA
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