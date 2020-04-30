Son Dakika › Güncel › Yurt dışında kalan 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi - Son Dakika
Yurt dışında kalan 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirildi
6 saat önce
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından yurt dışında kalan vatandaşların getirilmesi için gerçekleştirilen 135 seferle 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul'a getirilirken, 19 bin 660 yabancı yolcu da İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine tahliye edildi.
KORONAVİRÜS nedeniyle uçuşların durdurulmasının ardından yurt dışında kalan vatandaşların getirilmesi için gerçekleştirilen 135 seferle 11 bin 689 Türk vatandaşı İstanbul
'a getirilirken, 19 bin 660 yabancı yolcu da İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine tahliye edildi.
Konuyla ilgili olarak İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "İller idaresi Genel Müdürlüğü'nün 16.03.2020 tarihli 89780865-153-E.5353 sayılı yazısı ile yurtdışından dönen vatandaşlarımızın önlem ve gözlem altına alınması talimatı üzerine; 17 Mart 2020-29 Nisan 2020 tarihleri arasında farklı ülkelerden İstanbul Havalimanı'na gelen 135 sefer ile 11 bin 689 vatandaşımız tahliye edilerek ilimiz ve ilimize yakın illerdeki Kredili Yurtlar Kurumu'na Bağlı öğrenci yurtlarına yerleştirilmiştir. Uçuş yasakları sebebiyle Havalimanımız kara ve hava tarafında mahsur kalan çeşitli ülke vatandaşı toplam 1.976 şahıs farklı illerde karantina altına alınmış bunlardan 1.117'si ülkeleri tarafından düzenlenen tahliye seferleri kapsamında ülkelerine geri gönderilmiştir. Tahliye seferleri Ulaştırma, Dışişleri, Sağlık ve İçişleri Bakanlığı Koordinesinde yürütülmekte ve aralıklarla devam etmektedir. 04.04.2020-29.04.2020 tarihleri arasında 103 farklı ülke pasaportuna sahip 19 bin 660 kişi ülkemizden tahliye edilmiştir" denildi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 12:41 Kaynak: DHA
Son Dakika Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Sağlık Bakanlığı'ndan epilepsi hastası çocuk için yardım isteyen Eda Ece'ye jet yanıt Faik Öztürk'ten samimi itiraf: Safiye yaşlandığında altını bile temizlerim Kendall Jenner, hakkındaki "NBA oyuncuları Kendall'ı paslaşıyor" yorumlarına cevap verdi 20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi Sunucu Esra Balamir, koronavirüsü yendi Sümer Ezgü, canlı yayında tabureden düştü Kanser tedavisi gören Bollywood yıldızı Rishi Kapoor hayatını kaybetti Survivor'da Masterchef ödül oyununda haksızlık olmaması için iki takım da şampiyon ilan edildi Dünyaca ünlü model Gigi Hadid, 20 haftalık hamile