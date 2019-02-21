Yurt dışında kişi başı 584 dolar harcandı
59 dakika önce
Türk vatandaşları yurt dışında kişi başı ortalama 584 dolar harcarken, paket turları tercih edenler seyahatini kişisel olarak organize edenlerden daha çok ödedi.
Türk vatandaşları yurt dışında kişi başı ortalama 584 dolar harcarken, paket turları tercih edenler seyahatini kişisel olarak organize edenlerden daha çok ödedi. Yurt dışında ortalama konaklama süresi ise 9,4 gece oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:00
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