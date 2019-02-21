Son Dakika Haberleri: Yurt dışında kişi başı 584 dolar harcandı

Yurt dışında kişi başı 584 dolar harcandı

59 dakika önce

Türk vatandaşları yurt dışında kişi başı ortalama 584 dolar harcarken, paket turları tercih edenler seyahatini kişisel olarak organize edenlerden daha çok ödedi.

Yurt dışında kişi başı 584 dolar harcandı, System.String[]
Türk vatandaşları yurt dışında kişi başı ortalama 584 dolar harcarken, paket turları tercih edenler seyahatini kişisel olarak organize edenlerden daha çok ödedi. Yurt dışında ortalama konaklama süresi ise 9,4 gece oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:00 

Ekonomi
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