'Yurt dışında lojistik merkezlere ihtiyaç var'
1 saat önce
İTO Başkanı Avdagiç, önemli pazarlardaki ticaret merkezlerinin lojistik merkezlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı, ABD'ye öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
İTO Başkanı Avdagiç, önemli pazarlardaki ticaret merkezlerinin lojistik merkezlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı, ABD'ye öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:56
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