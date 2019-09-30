Son Dakika Haberleri: 'Yurt dışında lojistik merkezlere ihtiyaç var'
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'Yurt dışında lojistik merkezlere ihtiyaç var'

1 saat önce

İTO Başkanı Avdagiç, önemli pazarlardaki ticaret merkezlerinin lojistik merkezlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı, ABD'ye öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

'Yurt dışında lojistik merkezlere ihtiyaç var', System.String[]

İTO Başkanı Avdagiç, önemli pazarlardaki ticaret merkezlerinin lojistik merkezlere dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı, ABD'ye öncelik verilmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:56 
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