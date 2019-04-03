Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Ve Türkiye'de Bkm Mutfak Rüzgarı Esecek

Yurt Dışında Ve Türkiye'de Bkm Mutfak Rüzgarı Esecek

34 dakika önce

ABD, İsveç, Danimarka, Kıbrıs'ın yanı sıra Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde BKM Mutfak rüzgarı 31 kez esecek.

Yurt Dışında Ve Türkiye'de Bkm Mutfak Rüzgarı Esecek, System.String[]

BKM Mutfak, nisan ayı boyunca da yurt dışında ve Türkiye'de sahne şovu sergilemeye devam edecek.

BKM Mutfak organizasyon, önceki aylarda olduğu gibi nisan ayı boyunca da hem yurt dışında hem de Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde tek kişilik gösteri, stand - up, talk şov ve tiyatro oyunlarıyla toplam 31 kez perde açacak.

Doğu Demirkol, 'Bülent Beyin Hikayesi', Mesut Süre, Okan Çabalar, 'Çok da Fifi', 'Sevimli Dostlar', Cem İşçiler, Cihan Talay, Onur Gökçek ve Emre Taştekin, nisan ayı boyunca seyircilere keyifli saatler yaşatacak.

BKM Mutfak, Mesut Süre'nin tek kişilik gösterisiyle başlayacak olan nisan ayı etkinliği

ABD, İsveç, Danimarka, İstanbul, Gaziantep, Adana, Ankara, Kıbrıs, Mersin, İzmir, Marmaris. Sinop, Samsun, Çorlu, Antalya ve Konya'da gerçekleşecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 12:18 Kaynak: Bültenler

İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Beşiktaş Kültür Merkezi, Güncel
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