Yurt dışında vefat eden Karahan Çantay'ın naaşını kimse teslim almadı! Kız kardeşi iddialara ateş püskürdü

Mr.Turkey 95 yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay, geçtiğimiz pazar günü Tayland'da geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Ölümüyle sevenlerini yasa boğan eski mankenin sahipsiz olduğu ve cenazesini kimsenin almadığı ileri sürüldü.

"KARDEŞİM ASLA KİMSESİZ DEĞİL, CENAZE İÇİN İŞLEMLER BAŞLADI"

Abisinin vefatıyla büyük bir üzüntü yaşayan Ceyhan Betül Çantay, Milliyet'e yaptığı açıklamada "Cenazesini getirmek için girişimlere başladık. 'Sahipsiz morgda yatıyor' haberleri bizi çok üzdü. Türkiye'yi terk ederken çok kırgındı. Kardeşim hiçbir zaman yalnızlık çekmedi. Kimsesiz, sahipsiz değil. Hiç evlenmedi" dedi.

"ANKARA'DA DEFNEDECEĞİZ"

Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı cenazeyi gidip alamadıklarını belirten Çantay, sözlerine şöyle devam etti: "Bangkok Büyükelçiliği'yle iletişim halindeyiz. Yarın naaşı Türkiye'ye gelebilir. Ankara'da defnedeceğiz"

"ABİM KİMSEYİ ÜZMEZ, SEVİLEN BİRİYDİ"

Abisiyle aralarında bir sorun olmadığı fırsat buldukça buluştuklarını söyleyen Ceyhan Betül Cantay, "Çok neşeli biriydi. Tayland'da kaldığı dönemde her yıl 2-3 defa yanına gidip, zaman geçirirdik. Beş yaşındaki bir çocuğun kalbine sahipti. Kimseyi üzmez, girdiği her ortamda sevilirdi" dedi.

"ABİMİN SIRLARINI BİLMİYORUM"

Mankenin yedi sene önce İstanbul'da görüntülendiğinde "En popüler olduğum dönemde işimi bırakıp, gitmek zorunda kaldım. Zamanı gelince konuşurum belki" sözlerinin sorulduğu Ceyhan Betül Çantay, "Sırlarını bilmiyorum. Onları hiç konuşmadık" cevabını verdi.

"CENAZE KESİNLİKLE ORADA KALMAYACAK"

Modelin yeğeni Özlem Şen ise, "Normalde bile cenazenin başka ülkeye getirilmesi uzun sürüyor. Konsolosluklar ile şirketler anlaşma yapıyormuş. Zaten pandemi var. Biz de bir an önce ülkesine getirilmesi için çabalıyoruz. Ama kesinlikle burada defnedilecek. Orada kalmayacak" şeklinde konuştu.

ÖLÜMÜ PAYLAŞIMLA ORTAYA ÇIKTI

90'lı yıllara damgasını vuran Karahan Cantay'ın ölüm haberi, bir hemşirenin modelin çalıştığı okulun sosyal medya hesabından yazdığı notla ortaya çıkmıştı.

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