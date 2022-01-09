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Yurt dışında yaşayan erkek boşanma davasına görüntülü arama ile katıldı! Yargıtay kararı bozdu - Son Dakika

Yurt dışında yaşayan erkek boşanma davasına görüntülü arama ile katıldı! Yargıtay kararı bozdu

09.01.2022 11:35
Yurt dışında yaşayan erkek boşanma davasına görüntülü arama ile katıldı! Yargıtay kararı bozdu

Bir süredir geçinemeyen genç çift anlaşmalı boşanmaya karar verince mahkeme, yurt dışında ikamet eden kocayı görüntülü olarak canlı arayarak, çiftin boşanmasına hükmetti. Davaya son noktayı koyan Yargıtay, cep telefonundan eşin görüntülü aranıp beyanı tutanağa geçirilmesi suretiyle anlaşmalı boşanma kararı alınamayacağına hükmetti.

Türkiye'de bir süredir geçimsizlik yaşayan çift anlaşmalı boşanmak için avukatları aracılığıyla Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Tarafların imzasının bulunduğu dilekçeye rağmen kocanın da ifadesine başvurmak istedi.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA İLE MAHKEMEYE BAĞLANDI

Davacı erkeğin yurt dışında yaşadığını öğrenen hakim, ilginç bir yola başvurdu. Whattsapp üzerinden davacıyı görüntülü arayan hakim, görüşmeden sonra çiftin boşanmasına hükmetti. Çocukların velayetleri davalı anneye verilirken çocuklar ve davalı kadın yararına nafakaya hükmedildi. Hüküm her iki tarafın temyiz etmemesi üzerine kesinleşti. Ancak araya Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü girdi. Bakanlık, hükmün kanun yararına bozulmasını talep etti. Bunun üzerine Aile Mahkemesi kararı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'ne taşındı.

YARGITAY, ÇİFTİN BİZZAT DİNLENMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, evlilik birliğinin temelinden sarsılmış sayılacağı, bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesinin şart olduğunun düzenlendiğine dikkat çekti.

"ANLAŞMA BOZULUNCA BOŞANMA KARARI BOZULDU"

Kararda şöyle denildi:

"Somut olayda dosyanın incelenmesinden; tarafların dosyaya sunduğu anlaşmalı boşanma protokolünün taraflarca değil, taraf avukatlarınca imzalandığı ortadadır. Kararın verildiği duruşmada davacı erkeğin hazır bulunmadığı, davacı erkeğin Fransa'da bulunması sebebi ile oğlu Y.Ö.'ün cep telefonundan davacı erkeğin görüntülü olarak aranarak beyanının tutanağa geçirildiği ve bu şekilde tarafların boşanmalarına karar verildiği anlaşılmaktadır. Kanun hükmü gereğince davacı ve davalı asıl tarafından imzalanmış anlaşma protokolü olmadan ve davacı erkek duruşmada hazır olup mahkeme hakimince bizzat dinlenilmeden Türk Medeni Kanunu'nun 166/3. maddesi uyarınca tarafların boşanmalarına karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün, Hukuk Muhakemeleri Kanununun 363/1. maddesine dayalı kanun yararına bozma isteğinin açıklanan sebeple kabulü ile hükmün sonuca etkili olmamak üzere bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

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Yargıtay, Mahkeme, Türkiye, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yurt dışında yaşayan erkek boşanma davasına görüntülü arama ile katıldı! Yargıtay kararı bozdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yurt dışında yaşayan erkek boşanma davasına görüntülü arama ile katıldı! Yargıtay kararı bozdu - Son Dakika
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