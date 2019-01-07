Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Yaşayan Gençler Fenerbahçeli Futbolcularla Buluştu

Yurt Dışında Yaşayan Gençler Fenerbahçeli Futbolcularla Buluştu

36 dakika önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde "Uluslararası Gençlik Kampı"na katılan gençler, Fenerbahçe Kulübünün Antalya'daki kampını ziyaret etti.

Yurt Dışında Yaşayan Gençler Fenerbahçeli Futbolcularla Buluştu, System.String[]
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde "Uluslararası Gençlik Kampı"na katılan gençler, Fenerbahçe Kulübünün Antalya'daki kampını ziyaret etti.

YTB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Almanya'dan Türkiye'ye gelerek Antalya'daki "Uluslararası Gençlik Kampı"na katılan gençler, Fenerbahçe Kulübünün futbolcularıyla bir araya geldi.

Uluslararası Gençlik Kampı'na Almanya'dan katılan ve Fenerbahçe'nin Antalya kampına sürpriz bir ziyarette bulunan 90 genç, Fenerbahçeli futbolcularla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.

YTB'nin yurt dışında yaşayan gençlere yönelik Türkiye'de her yıl düzenlediği "Gençlik Kampı" programlarına katılanlar, okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi sportif faaliyetlere katılma imkanı buluyor.

Katılımcılar için ayrıca Türkçe, tarih, dış politika ve kişisel gelişim gibi konulara ilişkin eğitim programları ile doğa ve kültür gezileri de düzenleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:27 Kaynak: AA

Türkiye, Antalya, Fenerbahçe, Güncel
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