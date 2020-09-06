Yurt dışında yaşayan İranlı bilim adamları ülkelerine dönüyor - Son Dakika

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Sorna Settari, yurt dışında yaşayan İranlı 500 bilim adamının bu yıl içerisinde ülkeye döneceğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı Sorna Settari, bir günlük Batı Azerbaycan ziyaretinde katıldığı bir programda konuştu. Settari, korona virüsle mücadelede aşı çalışmalarının devam ettiğini ve 6 İranlı şirketin aşı araştırmaları yaptığını belirterek, "Söz konusu 6 İranlı şirket içerisinden 3 şirketin çalışmalarında kayda değer gelişmeler elde ettik. Şu ana kadar virüse karşı kesin çözüm sağlayan bir ilaç veya aşı dünya genelinde üretilmiş değil. Ama biz korona virüs ile mücadelede kullanılan gerekli tıbbi teçhizatları ülke içerisinde üretiyoruz ve aşı çalışmalarımız da devam etmekte" dedi.

Yurt dışında yaşayan İranlı 500 bilim adamının bu yıl içerisinde ülkeye döneceklerini belirten Settari, korona virüs döneminde ülkede beyin göçünde artış yaşanacağının beklendiğini vurgulayarak, "Salgın döneminde yurt dışına çıkışlarda artış bekleniyordu. Ancak aksine yurt dışından ülkesine dönen İranlı bilim insanında yükselme oldu. Geçtiğimiz yıla göre ülkesine dönen bilim insanında iki kat artış yaşandı. Bu yıl içerisinde dünya genelindeki önde gelen 200 üniversiteden 500 İranlı bilim insanının ülkedeki bilimsel araştırmalara katkı sunmaları için İran'a dönmesi bekleniyor" ifadesini kullandı. - TAHRAN