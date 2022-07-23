Yurt dışında yaşayan Tunuslular anayasa referandumu için sandık başında

Tunus'ta 25 Temmuz'da düzenlenecek yeni anayasa referandumu için yurt dışında yaşayan Tunusluların oy kullanmaya başladığı bildirildi.

Tunus Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu'nun 25 Temmuz'da gerçekleştirilecek anayasa referandumuna ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yurt dışında yaşayan Tunusluların referandum için oy kullanma sürecinin başladığı belirtildi.

Referandum için ilk oyun Sidney'de kullanıldığı belirtilen açıklamada, Tunus Büyükelçiliğinin bulunduğu ülkelerde kurulan 298 noktadaki sandıklarda oy kullanma işlemlerinin 25 Temmuz'a kadar devam edeceği kaydedildi.

Tunus'ta siyasi kriz ve yeni Anayasa referandumu süreci

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de Meclis'in çalışmalarını askıya alarak milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmış, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendisine bağlamıştı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumuna, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclis'in kapalı kalacağını bildirmişti.

Ülkede 25 Temmuz'da referanduma sunulacak yeni anayasa taslağı 30 Haziran'da kamuoyuna duyurulmuştu.

Tunuslu kayıtlı seçmenlerin sayısı 348 bin 876'sı yurt dışında olmak üzere toplam 9 milyon 296 bin 64.

Anayasa referandumu için yurt dışında 23-25 Temmuz'da, Tunus'ta ise 25 Temmuz'da sandık başına gidilecek.