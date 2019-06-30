Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda giriş yapıyor
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Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda giriş yapıyor

26 dakika önce

Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda giriş yapıyor, System.String[]
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:13 
Ekonomi
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