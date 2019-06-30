Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları yurda giriş yapıyor
26 dakika önce
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere çalıştıkları ülkelerden yola çıkan Türk vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:13
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