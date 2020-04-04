Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek - Son Dakika

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek

6 saat önce

YTB Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve STK'larının ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri desteklenecek.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek, System.String[]

YTB Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı ile yurt dışındaki Türk vatandaşları ve STK'larının ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri desteklenecek. Salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirler ve projelerin hayata geçirilmesi sağlanacak.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarının yeni Korona virüs salgınına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalar desteklenecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı başlatıldı. Duyurusu yapılan programla, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla yürütülen küresel mücadeleye katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu çerçevede YTB tarafından yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ve onların kurmuş oldukları sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, salgınla mücadele işbirliği modelleri geliştirilecek ve Türk vatandaşlarının salgına karşı ülkelerinde yürüttükleri gönüllü faaliyet ve kampanyalara katkıda bulunulacak.

Yeni programla Covid-19 salgınına karşı farkındalık kampanyalarının yanısıra salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri de desteklenecek.

Temininde zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin kar amacı güdülmeksizin üretimi ve üretilmesine ilişkin gönüllü faaliyetler de desteklenecek çalışmalar arasında yer alıyor. İkameti Türkiye'de olup salgın nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförü gibi Türk vatandaşlarına yönelik beslenme ve barınma desteğinin yanısıra, sağlık çalışanlarına yönelik faaliyetler de desteklenecek.

Salgına karşı yürütülecek kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve montaj desteği sağlanacak program kapsamında salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirlerin ve projelerin de hayata geçirilmesi sağlanacak. Program kapsamında desteklenecek alanlarda bir çalışma yürütmek veya yürüttüğü çalışmaları yaygınlaştırmak isteyenler planladıkları çalışmaya ilişkin özet bir bilgiyi YTB'nin resmi web sayfası (www.ytb.gov.tr) üzerinden yayınlanan başvuru formu ile birlikte info@ytb.gov.tr e-posta adresine ulaştırarak başvuru yapabilecek. Ön görüşme ile yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan çalışmalar YTB tarafından desteklenecek. Destek talep edilen faaliyet ve kampanyalardan başvuru yapılan ülkede yardıma ihtiyaç duyan herkesin yararlanması hedefleniyor.

YTB Diaspora Covid-19 Destek ve İşbirliği Programı kapsamında destek sağlanması planlanan faaliyetler şu şekildedir: "Covid-19 salgınına karşı farkındalık kampanyaları, salgın nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri,temininde zorluk çekilen maske, sıvı geçirmez tulum, koruyucu yüz siperi, dezenfektan vb. sağlık ve hijyen ürünlerinin kar amacı güdülmeksizin üretimi ve üretilmesine ilişkin gönüllü faaliyetler, evde geçirilen zamanı iyi şekilde değerlendirebilmek amacıyla eğitici, eğlendirici ve moral verici medya içeriklerinin oluşturulması,ikameti Türkiye'de olup salgın nedeniyle ülkemize dönemeyen öğrenci, turist, tır şoförü vd. vatandaşlarımıza yönelik beslenme ve barınma desteği,ülkedeki sağlık çalışanlarına yönelik destekleyici faaliyetler,ülkedeki genel morali artırmaya yönelik faaliyetler,salgına karşı yürütülecek kampanyalar için grafik, tasarım, seslendirme ve montaj desteği, -Salgınla mücadeleye ilişkin yeni fikirler ve projeler".

(Neşra Durmaz/İHA)

yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:40 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım         
16:08
Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu Galatasaray'ın da istediği Hasan Ali Kaldırım'a Leicester City talip oldu         
16:06
Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu Son dakika: Tekirdağ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu ulaşımı 15 gün durdurdu         
15:49
CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
15:39
Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil         
15:39
Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü         
15:33
Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz Köpek eti satan restoran sahibinden kan donduran itiraflar: Yavru köpekleri alıp servis ediyoruz         
15:16
Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı Sokağa çıkma yasağına uymayan 20 yaşından küçük iki vatandaşa para cezası uygulandı         
15:14
CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu CNN sunucusu, koronadan eşini kaybeden kadının hikayesini dinleyip canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
15:13
"Maskeler pahalı" dedi, satın aldığı iç çamaşırından maske yaptı         
15:10
Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı         
15:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 19:35:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Korona mücadelesine destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]