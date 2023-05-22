Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna oy verilmeye başlanmıştı! Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna oy verilmeye başlanmıştı! Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

22.05.2023 07:29

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışındaki oy verme işlemi devam ediyor. YSK'dan yapılan açıklamaya göre yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bini buldu.

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

İLK TURDA 5 GÜNDE 697 BİN KİŞİ OY SANDIĞA GİTMİŞTİ

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.

Kaynak: AA
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