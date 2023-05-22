Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna oy verilmeye başlanmıştı! Oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

Cuma hutbesinde imamdan akılalmaz 28 Mayıs çağrısı: Benim 2 tane silahım ağzına kadar dolu

Soyadı yanlış yazıldığı için çok sinirlenen Sinan Oğan, gelen tepkilere böyle yanıt verdi

Yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde, dün başlayan oy verme işlemleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden, yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı, ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

İLK TURDA 5 GÜNDE 697 BİN KİŞİ OY SANDIĞA GİTMİŞTİ

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında, 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.