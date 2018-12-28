Yurt Dışında Yaşayan Vatandaşlarla Toplam Ziyaretçi Sayısı, Yılın 11 Aylık Döneminde Yüzde 21,35...
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Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla toplam ziyaretçi sayısı, yılın 11 aylık döneminde yüzde 21,35 artışla 43 milyona yaklaştı.
Yurt dışında yaşayan vatandaşlarla toplam ziyaretçi sayısı, yılın 11 aylık döneminde yüzde 21,35 artışla 43 milyona yaklaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:03 Kaynak: AA
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