Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

48 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Aralık haftasında 6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Aralık haftasında 6 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Aralık haftasında net 6 milyon dolarlık hisse senedi ve 470,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı, 300 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 29 milyar 945,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 29 milyar 562,7 milyon dolara düştü.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 810,7 milyon dolardan 18 milyar 324,7 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 300 bin dolarlık satışla 611,9 milyon dolardan 612,2 milyon dolara yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 02:50 Kaynak: AA

Söz, TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Aralık, Ekonomi
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