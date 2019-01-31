Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında 321,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında 321,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ocak haftasında net 321,5 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 69,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 32 milyar 2,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 114,9 milyon dolara yükseldi.


Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 21,6 milyon dolardan 18 milyar 334,6 milyon dolara çıktı.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 12 milyon dolarlık satışla 601 milyon dolardan 589 milyon dolara geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:54 Kaynak: AA

Söz, TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Nike'ın Kullandığı Logoya Müslümanlardan Tepki Yağdı Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu

Eskişehir'in Han İlçesinde İşçilerin Asgari Ücreti 2 Bin 255 Lira Oldu Fed'in Faizi Serbest Bırakması Sonrası Dolar Bugün 5,19'a Kadar Geriledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 16:35:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]