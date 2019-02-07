Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

29 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında 270,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında 270,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Şubat haftasında net 270,1 milyon dolarlık hisse senedi, 105,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 2,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 114,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 35 milyar 259,7 milyon dolara yükseldi.


Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 334,6 milyon dolardan 19 milyar 246,4 milyon dolara çıktı.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da gerçekleştirdikleri 2,1 milyon dolarlık alışla 589,1 milyon dolardan 591,1 milyon dolara yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Söz, TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi
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