Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Şubat haftasında 29,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Şubat haftasında 29,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Şubat haftasında net 29,7 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 18,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 101,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 187,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 34 milyar 317,4 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 512,5 milyon dolardan 18 milyar 11,2 milyon dolara düştü.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 101,6 milyon dolarlık satışla 603,2 milyon dolardan 501,6 milyon dolara geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 03:05 Kaynak: AA

Söz, TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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