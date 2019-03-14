Son Dakika Haberleri: Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında 46,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt Dışında Yerleşiklerin Hisse Senedi, Dibs ve Şbs Stoku, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında 46,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Mart haftasında net 46,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 112,6 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 34 milyar 683,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 33 milyar 388,5 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 18 milyar 94,7 milyon dolardan 17 milyar 318,6 milyon dolara düştü.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 12,3 milyon dolarlık satışla 501,1 dolardan 488,8 milyon dolara geriledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 03:32 Kaynak: AA

TCMB, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 8 Mart, Ekonomi
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