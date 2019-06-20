Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

10 dakika önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında 43,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında 43,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Haziran haftasında net 43,2 milyon dolarlık hisse senedi ve 79,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 2,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin bir önceki hafta 27 milyar 306,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, söz konusu haftada 27 milyar 51,1 milyon dolara geriledi.
Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 13 milyar 97,7 milyon dolardan 13 milyar 635,4 milyon dolara yükseldi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,2 milyon dolarlık satışla 477 milyon dolardan 474,8 milyon dolara düştü.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:48 Kaynak: AA
söz, TCMB, türkiye cumhuriyet merkez bankası, 14 haziran, Ekonomi
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