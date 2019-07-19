Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 112,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]
Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 112,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:07 
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