Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
1 saat önce
Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 112,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Temmuz haftasında 112,2 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:07
Günlük burç yorumları 19 Temmuz 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi