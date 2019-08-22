Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

1 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında 5,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında 5,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Ağustos haftasında net 5,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı, 101,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Ağustos ile biten haftada 31 milyar 558,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 206,8 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku ise 16 milyar 727,6 milyon dolardan 16 milyar 302 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,7 milyon dolarlık satışla 469,6 milyon dolardan 461,8 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:54 Kaynak: AA
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