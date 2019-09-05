Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

4 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında 45,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında 45,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Ağustos haftasında net 45,8 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 23 Ağustos ile biten haftada 29 milyar 10,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 727,3 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 136,6 milyon dolardan 14 milyar 999,4 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,5 milyon dolarlık satışla 441,6 milyon dolardan 440,1 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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