Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında 318,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.



Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında net 318,5 milyon dolarlık hisse senedi, 641,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.



Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Ekim ile biten haftada 28 milyar 831,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 175,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 84,4 milyon dolardan 14 milyar 126,1 milyon dolara indi.



Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,8 milyon dolarlık satışla 403,2 milyon dolardan 399,4 milyon dolara düştü.