Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

6 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında 16,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında 16,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 25 Ekim haftasında net 16,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 329,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 11,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 18 Ekim ile biten haftada 28 milyar 175,5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 485,1 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 126,1 milyon dolardan 15 milyar 527,5 milyon dolara çıktı.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 11,6 milyon dolarlık satışla 399,4 milyon dolardan 387,7 milyon dolara düştü.

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



GSS için gelir testi yaptırmayanlara her ay 276 lira ceza kesiliyor
Şarkıcı Ebru Polat yıllar sonra itiraf etti: Kadir İnanır öz amcam olabilir! Cavit Çağlar'a ait Olay TV ve Olay FM kapandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:46:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]