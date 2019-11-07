Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

7 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında 19,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında 19,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 1 Kasım haftasında net 19,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 141,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) satarken, 2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 25 Ekim ile biten haftada 29 milyar 485,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 29 milyar 18,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 527,5 milyon dolardan 15 milyar 698,2 milyon dolara çıktı.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2 milyon dolarlık artışla 387,7 milyon dolardan 389,8 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:58 Kaynak: AA
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