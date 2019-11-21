Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

6 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında 301,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında 301,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında net 301,3 milyon dolarlık hisse senedi, 9,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 3,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım ile biten haftada 30 milyar 418,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 921,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 665,7 milyon dolardan 15 milyar 711,3 milyon dolara çıktı.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,3 milyon dolarlık satışla 383,8 milyon dolardan 380,5 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:08 Kaynak: AA
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