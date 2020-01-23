Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
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Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

6 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ocak haftasında 200,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ocak haftasında 200,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ocak haftasında net 200,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 325,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Ocak itibarıyla 33 milyar 847,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 34 milyar 884,1 milyon dolara ulaştı. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 500,7 milyon dolardan 15 milyar 596,7 milyon dolara çıktı.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,7 milyon dolarlık alışla 367,5 milyon dolardan 372,2 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:50 Kaynak: AA
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