Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

6 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında 118,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında 118,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 24 Ocak haftasında net 118,5 milyon dolarlık hisse senedi, 49,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 5,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 17 Ocak itibarıyla 34 milyar 884,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 34 milyar 849,1 milyon dolara düştü. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 596,7 milyon dolardan 15 milyar 474,5 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 5,5 milyon dolarlık azalışla 372,2 milyon dolardan 366,7 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hazer Amani, eşi Sıla'nın hamile olduğu haberler için ilk kez konuştu
Son Dakika: Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %8,2 Ayakkabıyı deneyip, çaldılar Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 21:28:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]