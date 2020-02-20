Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

8 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında 259,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında 259,1 milyon dolarlık hisse senedi sattı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 14 Şubat haftasında net 259,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 566,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 1,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 7 Şubat itibarıyla 33 milyar 862,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 185,2 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 14 milyar 859,8 milyon dolardan 13 milyar 861,8 milyon dolara düştü.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 1,1 milyon dolarlık alışla 365,7 milyon dolardan 366,9 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 14 şubat, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:40 Kaynak: AA
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