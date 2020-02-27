Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

6 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Şubat haftasında 95,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Şubat haftasında 95,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 21 Şubat haftasında net 95,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 492,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı, 19,9 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Şubat itibarıyla 33 milyar 185,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 662,3 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 13 milyar 861,8 milyon dolardan 12 milyar 991 milyon dolara düştü.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 19,9 milyon dolarlık alışla 366,9 milyon dolardan 386,8 milyon dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
AB, Doğu Akdeniz'deki çalışmaları nedeniyle Türkiye'ye yaptırımları genişletti Altının kilogramı 327 bin 500 liraya yükseldi Kırıkkale'de çitçilerin ürettiği yöresel ürünler, valilik tarafından satılıyor

Son Dakika Haberleri
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor
19:53 Rock mekanında piyano konseri verdi
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 21:23:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]