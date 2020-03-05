Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

6 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Şubat haftasında 250 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Şubat haftasında 250 milyon dolarlık hisse senedi sattı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.


Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 28 Şubat haftasında net 250 milyon dolarlık hisse senedi, 194,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 2,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 21 Şubat itibarıyla 31 milyar 662,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 186,8 milyon dolara düştü. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 991 milyon dolardan 12 milyar 513,8 milyon dolara geriledi.


Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 2,7 milyon dolarlık satışla 386,8 milyon dolardan 384,1 milyon dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 28 Şubat, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Merkez Bankası rezervleri 21 ayın zirvesinde
HSBC'nin Londra'daki merkezinde çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildi Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet'ten S-400 açıklaması: Alıp kullanmamak diye bir şey olmaz İran Sağlık Bakanı'ndan koronavirüsün yayılmasına karşı "Kağıt para kullanmayın" çağrısı

Son Dakika Haberleri
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 21:27:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]