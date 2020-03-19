Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

6 saat önce

Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında 201,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku, System.String[]

Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında 201,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Mart haftasında net 201,5 milyon dolarlık hisse senedi, 632,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.


Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Mart itibarıyla 29 milyar 653,8 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 25 milyar 350,7 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 12 milyar 569,6 milyon dolardan 11 milyar 476,1 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,8 milyon dolarlık satışla 379 milyon dolardan 371,3 milyon dolara düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:44 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu Koronavirüs tedbirleri kapsamında Payitaht Abdülhamid dizisinin çekimleri durduruldu         
15:01
Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız Son dakika: Sağlık Bakanı: Hızlı tanı kitlerini devreye sokacağız         
14:25
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı         
13:59
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 149 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1284'e yükseldi         
13:53
Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak Virüs nedeniyle başlayacak uzaktan eğitimde dersler 20 dakika olacak         
11:44
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
11:30
Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı Neymar ve Thiago Silva, koronavirüs sebebiyle Paris'ten ayrıldı         
10:53
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi Nijerya'da futbol maçları bir ay ertelendi         
10:28
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, restoranlarda masalar arası mesafenin 1 metre olmasına karar verdi         
09:36
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı         
09:00
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 21:43:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]