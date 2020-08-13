Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Ağustos haftasında 566,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 7 Ağustos haftasında net 566,5 milyon dolarlık hisse senedi, 141,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 10,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Temmuz itibarıyla 23 milyar 880,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 20 milyar 274,4 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 6 milyar 613,9 milyon dolardan 6 milyar 140,8 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 10,4 milyon dolarlık satışla 272,6 milyon dolardan 262,2 milyon dolara düştü.