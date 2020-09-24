Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Eylül haftasında 2,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Eylül haftasında net 2,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 133,5 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Eylül itibarıyla 20 milyar 899,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 21 milyar 97,8 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 5 milyar 571,4 milyon dolardan 5 milyar 392,4 milyon dolara geriledi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 259,2 milyon dolardan 256,2 milyon dolara düştü.