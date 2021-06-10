Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Haziran haftasında 97,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Haziran ile biten haftada net 97,7 milyon dolarlık hisse senedi, 64,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 29,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Mayıs itibarıyla 21 milyar 624 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 4 Haziran'da 21 milyar 303,1 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 7 milyar 671,9 milyon dolardan 7 milyar 447,6 milyon dolara, yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları da 264,2 milyon dolardan 234,5 milyon dolara geriledi.