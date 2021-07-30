Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi, DİBS ve ŞBS stoku

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16-19 Temmuz arasında net 16,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 16-19 Temmuz arasında net 16,1 milyon dolarlık DİBS ve 2,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, hisse senedi işlemlerinin neti ise sıfır oldu.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Temmuz itibarıyla 20 milyar 726 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 19 Temmuz'da 20 milyar 789 milyon dolara ulaştı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 35,5 milyon dolardan 8 milyar 136,7 milyon dolara yükseldi. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 234,7 milyon dolardan 237,6 milyon dolara çıktı.