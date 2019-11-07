Yurt dışında yerleşiklerin portföyü 160.8 milyon dolar azaldı
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Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 1 Kasım haftasında toplam 160.8 milyon dolar azaldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:39 Kaynak: DHA
Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 1 Kasım haftasında toplam 160.8 milyon dolar azaldı.
Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 141.4 milyon dolar, hisse portföyü de 19.4 milyon dolar azaldı.
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