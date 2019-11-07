Son Dakika Haberleri: Yurt dışında yerleşiklerin portföyü 160.8 milyon dolar azaldı
Son Dakika Ekonomi Yurt dışında yerleşiklerin portföyü 160.8 milyon dolar azaldı

Yurt dışında yerleşiklerin portföyü 160.8 milyon dolar azaldı

6 saat önce

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 1 Kasım haftasında toplam 160.8 milyon dolar azaldı.

Yurt dışında yerleşiklerin portföyü 160.8 milyon dolar azaldı, System.String[]

Yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ve hisse senedi portföyü 1 Kasım haftasında toplam 160.8 milyon dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerine göre, bu dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin mülkiyetindeki DİBS portföyü piyasa fiyatı değişimi ve kur farkından arındırılmış olarak 141.4 milyon dolar, hisse portföyü de 19.4 milyon dolar azaldı.


Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:39 Kaynak: DHA
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