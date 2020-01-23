Yurt dışındaki iyi tarım uygulamaları incelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurt dışındaki iyi tarım uygulamaları incelendi - Son Dakika

Yurt dışındaki iyi tarım uygulamaları incelendi

7 saat önce

Bilecik'te "Gelecek için çevre dostu tarım" adlı AB projesi kapsamında yurt dışındaki iyi tarım uygulamaları incelendi.

Yurt dışındaki iyi tarım uygulamaları incelendi, System.String[]

Bilecik'te "Gelecek için çevre dostu tarım" adlı AB projesi kapsamında yurt dışındaki iyi tarım uygulamaları incelendi.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen proje kapanış toplantısına katılan Vali Bilal Şentürk, projedeki çalışmacıların ildeki tarım alanlarının daha etkili kullanılması ve yeni alan oluşturulması konusunda çabalayacağın ifade etti.

Şentürk Bilecik'in sanayi kenti olmasının yanı sıra önemli bir tarım kenti de olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Toprağın kullanımını sağlarken geleceği de düşünmek durumundayız. Toprak bizim için çok önemli bir servettir, bu serveti koruyabilmek, geleceğe taşınmasını sağlamak vazifemizdir. Tarımla ilgilenen vatandaşların detaylı olarak bilinçlendirilmesi gerek. Bu, bir proje ile başlayıp bitecek konu değil. Proje sayesinde edinilen bilgi ve tecrübeleri arkadaşlarımız sürekli olarak sahaya aktarmalıdır."

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş da, proje ile 6 ülkedeki iyi tarım çalışmalarını incelediklerini belirtti.

Toprağın doğru kullanılması ve doğanın kirletilmemesi konusunda eğitim aldıklarını anlatan Yoldaş, "Oradaki proje ortaklarımızın yapmış olduğu güzel örnekleri inceledik. Bu çalışmalarla ilimizde ve Türkiye'de, doğru bilinen yanlış uygulamalardan çiftçilerimizi vazgeçirmek istiyoruz. Öğrendiğimiz bilgileri bire bir vatandaşlarımıza aktaracağız." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:16 Kaynak: AA
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