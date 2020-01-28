Yurt dışındaki paraların otomatik bildirimi başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Yurt dışındaki paraların otomatik bildirimi başladı - Son Dakika Ekonomi

Yurt dışındaki paraların otomatik bildirimi başladı

21 dakika önce

Türkiye'nin G20' de ve OECD'DE taraf olarak imzalamış olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik 1 Ocak'tan itibaren başladı.

Yurt dışındaki paraların otomatik bildirimi başladı, System.String[]

Türkiye'nin G20' de ve OECD'DE taraf olarak imzalamış olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik 1 Ocak'tan itibaren başladı. Sistem uyarınca her yıl en geç eylül ayı sonuna kadar bilgi değişimi gerçekleştirilmiş olacak.

Ekonomik İşbirliği Ve Kalkınma Örgütü, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:41 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Depremzedeler TCDD'nin sunduğu tren garındaki vagonlarda kalıyor
'Libido' çıkışıyla gündem yaratan Can Yaman geri döndü! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: KOSGEB borçlarını erteliyoruz Günlük burç yorumları 28 Ocak 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 09:02:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışındaki paraların otomatik bildirimi başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]