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Yurt dışındaki paraların otomatik bildirimi başladı
21 dakika önce
Türkiye'nin G20' de ve OECD'DE taraf olarak imzalamış olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik 1 Ocak'tan itibaren başladı.
Türkiye'nin G20' de ve OECD'DE taraf olarak imzalamış olduğu finansal hesap bilgilerinin otomatik 1 Ocak'tan itibaren başladı. Sistem uyarınca her yıl en geç eylül ayı sonuna kadar bilgi değişimi gerçekleştirilmiş olacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:41
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