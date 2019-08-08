Son Dakika Haberleri: Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor
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Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor

1 saat önce

BMD'nin, yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi.

Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor, System.String[]
BMD'nin, yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:24 
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