Yurt dışındaki Türk markalarının mağaza sayısı 5 bine koşuyor
1 saat önce
BMD'nin, yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi.
BMD'nin, yurt dışındaki mağaza sayısını 3 yılda yaklaşık yüzde 100 artıran markaları, sınır ötesi büyümeyi hedef alarak rotayı yurt dışına çevirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:24
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