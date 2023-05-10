Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oyları İstanbul'a getirildi - Son Dakika
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Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oyları İstanbul'a getirildi

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının oyları İstanbul'a getirildi

10.05.2023 15:00

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için yurt dışında kullanılan oylar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Oylar, Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla taşındı ve İstanbul Havalimanı'nda muhafaza ediliyor. Yurt dışından getirilen oyların yarın sona ereceği belirtilirken, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler tüm gümrük kapılarında oy kullanabilecek.

14 MAYIS'TA yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi tamamlandı. Muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başlandı. Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor. Yurt dışından kullanılan oyların Türkiye'ye getirilmesinin yarın sona ereceği öğrenildi. Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 14 Mayıs saat 17.00'a kadar oy kullanabilecek.

Kaynak: DHA
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