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Bakan Muş, Türk Girişimcilerin Yurt Dışındaki Yatırımlarının 2020 Yılında 43,9 Milyar Dolara Ulaştığını Bildirdi - Son Dakika

Bakan Muş, Türk Girişimcilerin Yurt Dışındaki Yatırımlarının 2020 Yılında 43,9 Milyar Dolara Ulaştığını Bildirdi

21.06.2021 12:12
Bakan Muş, Türk Girişimcilerin Yurt Dışındaki Yatırımlarının 2020 Yılında 43,9 Milyar Dolara Ulaştığını Bildirdi, System.String[]

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığınca yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43, 9 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor, dünya pazarlarındaki...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Bakanlığınca yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımlarının 2020 yılında 43, 9 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Firmalarımız yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geliyor, dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırıyor. " ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, Twitter hesabından Ticaret Bakanlığının "Yurtdışı Yatırım Anketi" sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Firmaların yurt dışı yatırımlarıyla küresel aktörler haline geldiğine ve dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini daha da artırdıklarına dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızca yapılan 'Yurtdışı Yatırım Anketi' sonucuna göre, Türk girişimcilerin yurt dışındaki yatırımları 2020 yılında 43, 9 milyar dolara ulaştı. Yurt dışındaki Türk yatırımları kanalıyla ihracatımız 2020'de 6, 4 milyar dolar olarak gerçekleşti, yatırımların cirosu 35 milyar doları buldu. Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden tüm girişimcilerimize dünyanın her köşesinde destek olmaya devam edeceğiz. "

- Anket sonuçları ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanılıyor

Ticaret Bakanlığının Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçlarına ilişkin hazırlanan bültenine göre de Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışındaki yatırımları, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili mevzuat kapsamındaki düzenlemelere dayanarak Bakanlık tarafından yıllık olarak yapılan anket kapsamında tespit ediliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 2020 yılı sonu itibarıyla yurt dışındaki yatırımlarının tespitine yönelik olarak Bakanlık tarafından yapılan "Yurtdışı Yatırım Anketi-2021", 26 Nisan-4 Haziran 2021 döneminde gerçekleştirildi.

Bakanlık tarafından kurulan çevrim içi sistem üzerinden yapılan anket sonucunda, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 124 ülkedeki yatırımlarında sermaye pozisyonu 43, 9 milyar dolar olarak tespit edildi.

Anket çalışması sonucu, Türkiye'de yerleşik yatırımcıların yurt dışında 2 bin 118 yatırımda 147 bin 34'ü yabancı, toplam 158 bin 66 kişiye istihdam sağladığı, bu yatırımlara Türkiye'den yapılan ihracatın 6, 4 milyar dolar, bu yatırımlardan ülkenin yaptığı ithalatın ise 4, 1 milyar dolar olduğu, yurt dışı yatırımların toplam cirolarının ise 35 milyar dolara ulaştığı belirlendi.

Bakanlık tarafından yapılan Yurtdışı Yatırım Anketi sonuçları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından resmi Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri olarak bugün açıklandı.

Bakanlık, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının adres ve iletişim bilgilerini, sektörlerini ve ekonomik büyüklükleri gibi önemli ayrıntıları içeren veri setini, ikili ve çok taraflı ticari ve ekonomik anlaşmaların müzakerelerinde, yurt dışında yatırımları bulunan girişimcilere yönelik politikaların geliştirilmesinde ve yatırımcıların oralarda karşılaştıkları zorlukların aşılmasına yönelik ticaret diplomasisi faaliyetlerinde kullanıyor. Anket sonuçları UNCTAD, OECD, IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşlara da raporlanıyor.

Bakan Muş, Türk Girişimcilerin Yurt Dışındaki Yatırımlarının 2020 Yılında 43,9 Milyar Dolara Ulaştığını Bildirdi
Bakan Muş, Türk Girişimcilerin Yurt Dışındaki Yatırımlarının 2020 Yılında 43,9 Milyar Dolara Ulaştığını Bildirdi
Bakan Muş, Türk Girişimcilerin Yurt Dışındaki Yatırımlarının 2020 Yılında 43,9 Milyar Dolara Ulaştığını Bildirdi

Yatırım, Türkiye, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Güncel Bakan Muş, Türk Girişimcilerin Yurt Dışındaki Yatırımlarının 2020 Yılında 43,9 Milyar Dolara Ulaştığını Bildirdi - Son Dakika


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