Yurt Dışındaki Türklere E-Devlet, Büyükelçilik ve Gümrük Hizmetlerine İyileştirme

CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanlığının destekleriyle Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca uygulamaya konulan 'Yurt dışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi'nin açılış toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Naci Ağbal
, projenin, yurt dışında yaşayan vatandaşların kamu hizmetlerini daha hızlı, rahat, kolay ve bürokrasisi daha az şekilde almalarına yardımcı olacağına işaret etti. Ağbal, "Bütün kurumların buna katkı sağlaması ve sahip çıkması son derece önemli. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sosyal güvenlikten askeri hizmetlere, vergiden tapu hizmetlerine kadar birçok alanda en kolay hizmeti verme gayretinde olacağız" diye konuştu.
17 YILDA OLAĞANÜSTÜ GELİŞME Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması, çeşitlendirilmesi, bu hizmetlere erişimin kolaylaşması için son 17 yılda olağanüstü gelişme kaydedildiğine dikkati çeken Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlara sağlık, vergi, askere alma gibi hizmetlerin daha kolay verilmesi ve bu anlamda anılan işlemlerin e-Devlet
ortamında yapılmasının önemine değindi. Ağbal, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın mümkünse bütün kamu hizmetlerini e-Devlet ortamında almasını sağlayacak altyapıyı sunmamız lazım" dedi.
DEVLET YURT DIŞINDAKİ TÜRKLERE GÜLERYÜZLÜ
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun
da devlet olarak yurt dışında yaşayan Türklere karşı 'kolaylaştıran, güçleştirmeyen, asık suratla karşılamayan' bir anlayışla yaklaştıklarını söyledi. Yurt dışında yaşayanların Türkiye
ile bulundukları yerleri karşılaştırdığını belirten Dursun, "Bu karşılaştırmalardan karlı çıkmak, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, güler yüzle hitap ile olur. Artık neredeyse 4. kuşak oldular. Gönülleri bizimle. Gönül kapılarını açık bırakmak zorundayız. Başta büyükelçilikler ve gümrükler gibi bu vatandaşların kamu hizmeti aldığı yerlerde hizmetlerin geliştirilmesi gerek" değerlendirmesinde bulundu.