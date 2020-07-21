Yurt dışındaki vatandaşlara "Tatilinizi Türkiye'de yapın" çağrısı - Son Dakika

Yurt dışındaki vatandaşlara "Tatilinizi Türkiye'de yapın" çağrısı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, başta Almanya olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlara, tatillerini Türkiye'de ve Antalya'da yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yurt dışındaki vatandaşlara

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, başta Almanya olmak üzere yurt dışındaki vatandaşlara, tatillerini Türkiye'de ve Antalya'da yapmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınının seyahat, turizm ve konaklama sektörünü de derinden etkilediğini ancak sürecin başarılı bir şekilde atlatılması için tüm dinamiklerle el ele bir mücadele yürütüldüğünü belirtti.

Turizm sektöründe canlanmanın yavaş yavaş başladığını ifade eden Yağcı, " İngiltere'den uçuşlar başladı, iç pazar hareketlendi. Rusya'dan haber bekleniyor. Sıkıntılı bir dönemden sonra bunlar turizm ile ilgili sevindirici gelişmeler. Almanya ve Avrupa Birliğinin seyahat uyarısı kararının yakın zamanda objektif zeminde alınacağını ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olumlu gelişmelerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile kamu yönetiminin getirdiği düzenlemeler, konaklama tesislerinin aldığı önlemler ve kurallara uyum ile bağlantılı olduğunu aktaran Yağcı, bu süreçten sonra da kurallara tavizsiz uyulması gerektiğine dikkati çekti.

Antalya'da 281 tesis belgelendirildi

Güvenli Turizm Sertifikasyon sisteminin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yağcı, "Şu ana kadar Antalya'da 470 konaklama tesisi Güvenli Turizm Sertifikasını almak için başvurdu, 281'i belgelendi, 189 işletme ise belgelendirme sürecinde. Antalya bu sertifikada da bir numaralı destinasyon." değerlendirmesinde bulundu.

Sertifikasyon programı kapsamında konukların beklentilerini karşılamak ve tüm süreci sorunsuz yönetmek amacıyla turizm çalışanlarına eğitimler verildiğini anımsatan Yağcı, hijyen, dezenfeksiyon ve sosyal mesafe konularında da etkin çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

"Yurt dışındaki vatandaşlarımızı ülkemize bekliyoruz"

Yerli ve yabancı turistlerin tatillerini Antalya ve Türkiye'de geçirmeleri konusunda "en uygun" koşulları oluşturduklarını belirten Yağcı, şunları kaydetti:

"Almanya'da yaşayan 3 milyonu aşkın vatandaşımız başta olmak üzere, yurt dışında bulunan 8 milyondan fazla yurttaşımızın rahatlıkla tatillerini ülkemizde geçirmeleri imkanını oluşturuyoruz. Bu doğrultuda özellikle Almanya başta olmak üzere AB ülkelerinin bu kapsamda seyahat uyarılarını kaldırmaları son derece önemlidir. Böyle özel bir senede özellikle vatandaşlarımızın Türkiye ve Antalya'da tatil yapmaları anlamlıdır. Almanya'nın kararını, siyasi ve ekonomik zeminden bağımsız turizm anlamında değerlendirip seyahat özgürlüklerini ve Türkiye'nin bu dönemde yaptığı çalışmaları göz önüne alarak uyarısını kaldırmasını ümit ediyoruz."

Yağcı, bu yıl turizm sezonunda önceliklerinin işletmeleri açık tutmak, ticari faaliyete devam etmek olduğunu ifade etti.

Hizmet verirken fiyat dengesi, kalite unsuru ve özellikle Güvenli Turizm Sertifikasyon sistemi kriterlerinin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Yağcı, nakit akışı imkanları, kredi ve istihdam desteklerinin yıl boyunca devam etmesi gerektiğini belirtti.

Antalya, Almanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:27 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yurt dışındaki vatandaşlara 'Tatilinizi Türkiye'de yapın' çağrısı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika: Pınar Gültekin'i vahşice öldüren katil zanlısı Cemal Metin Avcı tutuklandı 17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahlı saldırı! Biri çocuk iki kişi yaralandı Nusret'in arabayla yarıştığı görüntüler büyük beğeni topladı Anahtarı tutmak isterken dengesini kaybedip balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Alman Bakan Heiko Maas, Yunanistan'a gidip Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'yi hedef aldı
Gelen ağır koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular Gelen ağır koku üzerine bölgeye giden vatandaşlar, çürümeye yüz tutmuş cansız beden buldular         
16:59
Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti Noterde anlaşamayan taraflar, sokak ortasında tekme tokat kavga etti         
16:12
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı         
15:34
Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti Bakan Koca'nın vaka sayısının en düşük olduğu 5 ili açıklamasının ardından İstanbullular Edirne'ye akın etti         
15:23
Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum Erdoğan, sağlık hizmetlerini överken geçmişte başından geçen olayı anlattı: Bizzat yaşadım, ölüme gidiyordum         
15:09
Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu Eski sevgili kurbanı Pınar'ın arkadaşları konuştu: Ayrılmak istemişti, Cemal'den şiddet görüyordu         
14:55
Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak Giresun'da fındık işçisinin günlük yevmiyesi en az 100 lira olacak         
14:45
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm Katil evlat, emniyete gidip kendini ihbar etti: Annemi öldürdüm         
12:34
Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı Sevgilisini darp ettiği öne sürülen Ozan Güven'in reklam afişleri kaldırıldı         
12:09
Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu Elektrik faturalarından kurtulmak için evinin bahçesine güneş panelleri kurdu         
12:06
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu Demba Ba, Süper Lig tarihinde 2 farklı takımda şampiyonluk yaşayan 5. yabancı oyuncu oldu         
11:53
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı Adliyede silahlar çekildi! Kalabalığın üzerine ateş açtılar: 3'ü çocuk, 6 yaralı         
11:22
İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı İzzet Özilhan, bir mankenin fotoğraflarını beğenince eşi takipten çıktı         
10:47
Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak Elia'nın ardından İrfan Can Kahveci de Başakşehir'den ayrılacak         
10:46
Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı! Son dakika: Pınar'ın cansız bedeni beton dökülmüş varilin içerisinden çıktı!         
10:43
Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu haricinde yurdun tamamında sıcaklıklarda azalma bekleniyor         
09:58
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu TFF 2. Lig play-off maçının protokol tribününde yumruklar havada uçuştu         
09:29
Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon hazırlık kampında yer alacak         
07:53
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı         
07:24
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi         
07:13
Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu Cristiano Ronaldo, 5 büyük ligin 3'ünde 50 golü aşan ilk futbolcu oldu         
01:33
Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı Beyoğlu'nda kardeşinin cesediyle 15 gün aynı evde yaşadı         
01:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 03:07:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışındaki vatandaşlara "Tatilinizi Türkiye'de yapın" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei